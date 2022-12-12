село Ивановка, село Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Ивановский муниципальный район, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Ивановская волость
72Ивановское сел., вол. пр.Всех дворов: 340. 3086Лошадей: 1046. Рогатого скота: 2797. Овец: 48.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область, Ивановский район
12954Ивановкасело50°22'00"128°01'00"M-52-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Ивановский муниципальный район, Сельское поселение Ивановский сельсовет
10628416101с Ивановкасело
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