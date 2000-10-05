Титова (Стрельцова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1928
Дата смерти05.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
25.12.1951
Сын: Титов Виктор
Отец ребёнка: Титов Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
14.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Владимир Георгиевич
Смерть
05.10.2000
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно