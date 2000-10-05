Титова (Стрельцова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Стрельцова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1928

Дата смерти

05.10.2000

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928

Отец: Стрельцов Ефрем Михайлович

Мать: Стрельцова (Кулик) Мария Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
29.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
25.12.1951

Сын: Титов Виктор

Отец ребёнка: Титов Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
14.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Владимир Георгиевич

Смерть
05.10.2000
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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