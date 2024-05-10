Семанова (Фокина) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения26.12.1893
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1893
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1918 ст.
Кол-во лет жениха: 25 | Кол-во лет невесте: 24 | - регистрация брака в Емецком сельсовете 9 июля 1920 г. Фонд № Р-6083. Оп.17. Д. 13 с. 33 | - № 8 о венчании 12 февраля 1918 года крестьянина деревни К... Показать все
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны: по деревне Кривоносовской. По поселенческому... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1920
Дочь: Братаева (Семанова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Семанов Василий Платонович
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
20.01.1923
Отец ребёнка: Семанов-Выдрин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.07.1926
Дочь: Щепоткина (Семанова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Семанов-Выдрин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.01.1929
Отец ребёнка: Семанов-Выдрин Иван Андреевич
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
25.08.1934
Сын: Семанов Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Семанов-Выдрин Иван Андреевич
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Смерть
1988