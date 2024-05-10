Семанова (Фокина) Татьяна Степановна 26.12.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семанова (Фокина) Татьяна Степановна

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Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

26.12.1893

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1893

Отец: Фокин Степан Филиппович

Мать: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.02.1918 ст.

Муж: Семанов Василий Платонович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 25 | Кол-во лет невесте: 24 | - регистрация брака в Емецком сельсовете 9 июля 1920 г. Фонд № Р-6083. Оп.17. Д. 13 с. 33 | - № 8 о венчании 12 февраля 1918 года крестьянина деревни К... Показать все
Место жительства
1920
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны: по деревне Кривоносовской. По поселенческому... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1920

Дочь: Братаева (Семанова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Семанов Василий Платонович

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Бракосочетание
1922

Муж: Семанов-Выдрин Иван Андреевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Семанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Семанов-Выдрин Иван Андреевич

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.07.1926

Дочь: Щепоткина (Семанова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Семанов-Выдрин Иван Андреевич

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.01.1929

Сын: Семанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Семанов-Выдрин Иван Андреевич

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
25.08.1934

Сын: Семанов Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Семанов-Выдрин Иван Андреевич

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Смерть
1988
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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