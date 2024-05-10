Фокина (Носникова) Ольга Ивановна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Место рождения

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
11.11.1888 ст.

Муж: Фокин Степан Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет мужу: 27 | Кол-во лет жене: 20 | № 13 11 ноября 1888 г. Пятинской деревни уволенный в запас боцман Степан Филиппов Фокин православного исповедания первым браком 27 лет и Юшковской деревни к... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1890 ст.

Дочь: Патакина (Фокина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 6. рождена 18 февраля 1890 г., крещена 18. Мария. Деревни Пятинской уволенный в запас боцман Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1893

Дочь: Семанова (Фокина) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1899 ст.

Сын: Фокин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 19. рожден 11 июня 1899 г., крещен 11. Андрей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова об... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Сын: Фокин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1907 ст.

Сын: Фокин Александр Степанович

Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 6. рожден 19 апреля 1907 г., крещен 19. Александр. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1909 ст.

Сын: Фокин Иван Степанович

Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 22. рожден 12 июля 1909 г., крещен 12. Иоанн. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Фили... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.

Сын: Фокин Петр Степанович

Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 13. рожден 27 мая 1912 г., крещен 28. Петр. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филипп... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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