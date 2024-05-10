Фокина (Носникова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1888 ст.
Кол-во лет мужу: 27 | Кол-во лет жене: 20 | № 13 11 ноября 1888 г. Пятинской деревни уволенный в запас боцман Степан Филиппов Фокин православного исповедания первым браком 27 лет и Юшковской деревни к... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1890 ст.
Дочь: Патакина (Фокина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович
№ 6. рождена 18 февраля 1890 г., крещена 18. Мария. Деревни Пятинской уволенный в запас боцман Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1893
Дочь: Семанова (Фокина) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович
Рождение ребёнка
11.06.1899 ст.
Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович
№ 19. рожден 11 июня 1899 г., крещен 11. Андрей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова об... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.
Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович
№ 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1907 ст.
Сын: Фокин Александр Степанович
Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович
№ 6. рожден 19 апреля 1907 г., крещен 19. Александр. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович
№ 22. рожден 12 июля 1909 г., крещен 12. Иоанн. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Фили... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.
Отец ребёнка: Фокин Степан Филиппович
№ 13. рожден 27 мая 1912 г., крещен 28. Петр. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филипп... Показать все
Смерть
Неизвестно