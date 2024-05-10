Братаева (Семанова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братаева (Семанова) Анна Васильевна

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Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.07.1920

Дата смерти

После 2006 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1920

Отец: Семанов Василий Платонович

Мать: Семанова (Фокина) Татьяна Степановна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
1920
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны: по деревне Кривоносовской. По поселенческому... Показать все
Бракосочетание
1948

Муж: Братаев Михаил Михайлович

Палово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1949

Дочь: Говорская (Братаева) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Братаев Михаил Михайлович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
12.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братаев Михаил Михайлович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Пономарева (Братаева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Братаев Михаил Михайлович

Палово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братаев Михаил Михайлович

Палово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Скрыто настройками приватности
Место жительства
2006
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Списки избирателей Архангельской области | Учет населения | Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Смерть
После 2006 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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