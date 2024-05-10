Братаева (Семанова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1920
Дата смертиПосле 2006 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1920
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны: по деревне Кривоносовской. По поселенческому... Показать все
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
15.02.1949
Дочь: Говорская (Братаева) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Братаев Михаил Михайлович
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
12.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Братаев Михаил Михайлович
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Рождение ребёнка
1953
Дочь: Пономарева (Братаева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Братаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
24.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Братаев Михаил Михайлович
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Место жительства
2006
Вид учета: Списки избирателей Архангельской области | Учет населения | Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Смерть
После 2006 ст.