Фокин Степан Филиппович 26.11.1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Степан Филиппович

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

26.11.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1860 ст.

Отец: Фокин Филипп Иванович

Мать: Фокина (Федотова) Мария Евменьевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 27. рожден 26 ноября 1860 г., крещен 27. Степан. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Иванов Фокин и законная жена его Марья Евменьева оба православные. Восприемник брат Филиппу Алексей Иванов Фокин... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
11.11.1888 ст.

Жена: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет мужу: 27 | Кол-во лет жене: 20 | № 13 11 ноября 1888 г. Пятинской деревни уволенный в запас боцман Степан Филиппов Фокин православного исповедания первым браком 27 лет и Юшковской деревни к... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1890 ст.

Дочь: Патакина (Фокина) Мария Степановна

Мать ребёнка: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 6. рождена 18 февраля 1890 г., крещена 18. Мария. Деревни Пятинской уволенный в запас боцман Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1893

Дочь: Семанова (Фокина) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1899 ст.

Сын: Фокин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 19. рожден 11 июня 1899 г., крещен 11. Андрей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова об... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Сын: Фокин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1907 ст.

Сын: Фокин Александр Степанович

Мать ребёнка: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 6. рожден 19 апреля 1907 г., крещен 19. Александр. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1909 ст.

Сын: Фокин Иван Степанович

Мать ребёнка: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 22. рожден 12 июля 1909 г., крещен 12. Иоанн. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Фили... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.

Сын: Фокин Петр Степанович

Мать ребёнка: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 13. рожден 27 мая 1912 г., крещен 28. Петр. № 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филипп... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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