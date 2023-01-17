село Емецк, село Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Емецк

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1603Емецкое, острог (Емецкая, д.) с.при р. Емце.100станов. кварт.40148117Церковь правосл. 1. Волостное Правление. Уездное Училище. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Емецкая волость
506. Емецкое, село бывшее государственное, при речке Емце, дворов 25, жителей 175, 2-го стана квартира, в. пр. (уездный город в 102 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
83163Емецксело63°28'с.ш.41°46'в.д.P-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Емецкое сельское поселение
11656408101с Емецксело
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