Емецк
Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1603Емецкое, острог (Емецкая, д.) с.при р. Емце.100станов. кварт.40148117Церковь правосл. 1. Волостное Правление. Уездное Училище. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
506. Емецкое, село бывшее государственное, при речке Емце, дворов 25, жителей 175, 2-го стана квартира, в. пр. (уездный город в 102 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
83163Емецксело63°28'с.ш.41°46'в.д.P-37-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11656408101с Емецксело