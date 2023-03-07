Ерофей Федорович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Федор Иванович
Мать: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Ерофеевна
Мать ребёнка: Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ульяна Ерофеевна
Мать ребёнка: Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марфа Ерофеевна
Мать ребёнка: Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Ерофеевич
Мать ребёнка: Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
13.04.1782
Сын: Тит Ерофеевич
Мать ребёнка: Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Егор Ерофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Ерофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Миней Ерофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795