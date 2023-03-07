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Ерофей Федорович

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Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Федор Иванович

Мать: Евдокия Прокопьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Ерофеевна

Мать ребёнка: Марфа Антоновна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ульяна Ерофеевна

Мать ребёнка: Марфа Антоновна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марфа Ерофеевна

Мать ребёнка: Марфа Антоновна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Ерофеевич

Мать ребёнка: Марфа Антоновна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.04.1782

Сын: Тит Ерофеевич

Мать ребёнка: Марфа Антоновна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Егор Ерофеевич

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Ерофеевич

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Миней Ерофеевич

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1795
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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