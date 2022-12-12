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Марфа Антоновна

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Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Антон Самсонович

Мать: Матрона Яковлевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Ерофеевна

Отец ребёнка: Ерофей Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ульяна Ерофеевна

Отец ребёнка: Ерофей Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марфа Ерофеевна

Отец ребёнка: Ерофей Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.04.1782

Сын: Тит Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1784
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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