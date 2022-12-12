Марфа Антоновна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Антон Самсонович
Мать: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Ерофеевна
Отец ребёнка: Ерофей Федорович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ульяна Ерофеевна
Отец ребёнка: Ерофей Федорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марфа Ерофеевна
Отец ребёнка: Ерофей Федорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Федорович
Рождение ребёнка
13.04.1782
Сын: Тит Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784