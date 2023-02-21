Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Антон Самсонович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Антон Самсонович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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