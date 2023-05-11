Антон Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Самсонович

Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Антоновна

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1779
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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