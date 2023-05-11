Антон Самсонович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779