Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Егор Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Федорович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Федорович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Миней Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно