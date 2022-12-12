Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Егор Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Миней Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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