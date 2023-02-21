Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Тихон Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Ерофей Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Макар Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1762