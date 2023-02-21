Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Тихон Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Ерофей Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Макар Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1762
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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