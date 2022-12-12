Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Тихон Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Ерофей Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Макар Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788