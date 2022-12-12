Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Тихон Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Ерофей Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Макар Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1788
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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