Федор Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Симеон Леонидов
Мать: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Устиния Федорова
Мать ребёнка: Домна Петрова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ксения Федорова
Мать ребёнка: Домна Петрова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Домна Петрова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Алексей Федоров
Мать ребёнка: Домна Петрова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Домна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Петрова
Смерть
Неизвестно