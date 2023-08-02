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Федор Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Симеон Леонидов

Мать: Акулина Егорова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Устиния Федорова

Мать ребёнка: Домна Петрова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ксения Федорова

Мать ребёнка: Домна Петрова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Домна Петрова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Алексей Федоров

Мать ребёнка: Домна Петрова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Домна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Петрова

Смерть
Неизвестно