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Устиния Федорова
Устиния Федорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Симеонов
1746 г.р.
Мать
Домна Петрова
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЩ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Федор Симеонов
Мать:
Домна Петрова
Смерть
Неизвестно
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