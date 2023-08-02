Акулина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Варвара Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Леонидов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Федор Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Леонидов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Татьяна Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Леонидов
Тихоново, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно