Акулина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Егорова

Акулина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Варвара Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Леонидов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Федор Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Леонидов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Татьяна Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Леонидов

Тихоново, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close