Алексей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Федор Симеонов

Мать: Домна Петрова

Смерть
Неизвестно
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