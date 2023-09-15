Симеон Леонидов
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Леонид Спиридонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Варвара Симеонова
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Федор Симеонов
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Татьяна Симеонова
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Смерть
Неизвестно