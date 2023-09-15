Симеон Леонидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеон Леонидов

Место рождения

Тихоново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Леонид Спиридонов

Мать: не указана

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Варвара Симеонова

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Федор Симеонов

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Татьяна Симеонова

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Тихоново, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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