Синельников Архип Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти26.11.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1860
Сын: Синельников Стефан Архипович
Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Синельников Андрей Архипович
Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна
Рождение ребёнка
16.04.1865
Дочь: Александра Архиповна
Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна
Рождение ребёнка
09.06.1868
Дочь: Акилина Архиповна
Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна
Рождение ребёнка
25.07.1869
Сын: Синельников Прохор Архипович
Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна
Рождение ребёнка
05.08.1870
Сын: Синельников Феодор Архипович
Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна
Рождение ребёнка
04.01.1872
Дочь: Татьяна Архиповна
Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна
Рождение ребёнка
09.03.1874
Дочь: Дарья Архиповна
Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна
Рождение ребёнка
26.04.1876
Дочь: Пелагея Архиповна
Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна
Смерть
26.11.1889