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Синельников Архип Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

26.11.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Синельников Василий Иванович

Мать: Синельникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Синельников Стефан Архипович

Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Синельников Андрей Архипович

Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна

Рождение ребёнка
16.04.1865

Дочь: Александра Архиповна

Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1868

Дочь: Акилина Архиповна

Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1869

Сын: Синельников Прохор Архипович

Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1870

Сын: Синельников Феодор Архипович

Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1872

Дочь: Татьяна Архиповна

Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1874

Дочь: Дарья Архиповна

Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1876

Дочь: Пелагея Архиповна

Мать ребёнка: Синельникова Аксинья Флоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.11.1889
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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