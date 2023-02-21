Синельникова (Мальцева ?) Аксинья Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти26.12.1901
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мальцев Флор Тиханович
Мать: Мальцева ??? Ананьевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Синельников Стефан Архипович
Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Синельников Андрей Архипович
Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1865
Дочь: Александра Архиповна
Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1868
Дочь: Акилина Архиповна
Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1869
Сын: Синельников Прохор Архипович
Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1870
Сын: Синельников Феодор Архипович
Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич
Рождение ребёнка
04.01.1872
Дочь: Татьяна Архиповна
Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1874
Дочь: Дарья Архиповна
Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич
Рождение ребёнка
26.04.1876
Дочь: Пелагея Архиповна
Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич
Смерть
26.12.1901