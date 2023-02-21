Синельникова (Мальцева ?) Аксинья Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельникова (Мальцева ?) Аксинья Флоровна

Синельникова (Мальцева ?) Аксинья Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

26.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мальцев Флор Тиханович

Мать: Мальцева ??? Ананьевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Синельников Стефан Архипович

Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Синельников Андрей Архипович

Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич

Рождение ребёнка
16.04.1865

Дочь: Александра Архиповна

Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1868

Дочь: Акилина Архиповна

Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1869

Сын: Синельников Прохор Архипович

Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1870

Сын: Синельников Феодор Архипович

Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1872

Дочь: Татьяна Архиповна

Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1874

Дочь: Дарья Архиповна

Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1876

Дочь: Пелагея Архиповна

Отец ребёнка: Синельников Архип Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.12.1901
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область