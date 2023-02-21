Синельников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

02.09.1880

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Синельников Иван Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Синельников Архип Васильевич

Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельников Данил Васильевич

Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Ивановна

Смерть
02.09.1880
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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