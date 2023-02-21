Синельников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти02.09.1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Синельников Иван Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Синельников Архип Васильевич
Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синельников Данил Васильевич
Мать ребёнка: Синельникова Прасковья Ивановна
Смерть
02.09.1880
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область