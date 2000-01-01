Синельникова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Синельников Архип Васильевич
Отец ребёнка: Синельников Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синельников Данил Васильевич
Отец ребёнка: Синельников Василий Иванович
Смерть
Неизвестно