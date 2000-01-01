Синельникова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Синельников Архип Васильевич

Отец ребёнка: Синельников Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельников Данил Васильевич

Отец ребёнка: Синельников Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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