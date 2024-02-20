Фуното/Фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения22.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Николаевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Николаевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Николаевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна
Дочь: Евфотия Николаевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна
Сын: Фуното /фонотов/ Баркэт Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Антоний Николаевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна