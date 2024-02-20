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Фуното/Фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

22.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1877

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Пантелеймоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.12.1899

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Евфотия Николаевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
14.01.1909

Сын: Фуното /фонотов/ Баркэт Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-11 , м/к-1909г.,лист-136.зап-3
Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
21.10.1911

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Иван Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
12.06.1913

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Антоний Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
29.09.1915

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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