Фуното/Фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения07.08.1910
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1910
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Военная награда
06.04.1985
Юбилейная награда МО СССР Орден «Отечественной войны 1-я ст»
УССР Донецкая обл. с.Красная Поляна
Смерть
После 1985