Фуното/Фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуното/Фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич

Фуното/Фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

07.08.1910

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1910

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Военная награда
06.04.1985
Юбилейная награда МО СССР Орден «Отечественной войны 1-я ст»
УССР Донецкая обл. с.Красная Поляна
Смерть
После 1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close