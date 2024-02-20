Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Коссе) София Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Коссе Николай Федорович
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Николаевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Николаевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Дочь: Евфотия Николаевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Сын: Фуното /фонотов/ Баркэт Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Антоний Николаевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич