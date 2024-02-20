Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Коссе) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Коссе) София Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1846 г.р.

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Коссе Николай Федорович

Мать: Коссе Кириакия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.12.1899

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Евфотия Николаевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
14.01.1909

Сын: Фуното /фонотов/ Баркэт Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-11 , м/к-1909г.,лист-136.зап-3
Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
21.10.1911

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Иван Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
12.06.1913

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Антоний Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
29.09.1915

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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