Фуното /Фонотов/ Баркэт Михаил Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения14.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
14.01.1909
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-11 , м/к-1909г.,лист-136.зап-3
Рождение ребёнка
1930
Сын: Фонотов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Фонотова Любовь Харлампиевна
Бракосочетание
До 1930
УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Место жительства
1941
УССР Сталинская обл.,Старокерменчикский р-н г.Макеевка 9-я Линия , 2-й проспект-47/7
Смерть
Неизвестно