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Фуното /Фонотов/ Баркэт Михаил Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

14.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-11 , м/к-1909г.,лист-136.зап-3
Рождение ребёнка
1930

Сын: Фонотов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Фонотова Любовь Харлампиевна

Бракосочетание
До 1930

Жена: Фонотова Любовь Харлампиевна

УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Место жительства
1941
УССР Сталинская обл.,Старокерменчикский р-н г.Макеевка 9-я Линия , 2-й проспект-47/7
Смерть
Неизвестно
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