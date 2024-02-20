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(Фуното/Фонотова/ Баркэт) Александра Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

29.09.1915

Дата смерти

19.05.1916

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1915

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
19.05.1916
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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