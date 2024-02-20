(Фуното/Фонотова/ Баркэт) Александра Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения29.09.1915
Дата смерти19.05.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1915
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
19.05.1916
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /