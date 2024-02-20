Фуното/Фонотов/ Баркэт Василий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.05.1904
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
1938
Репрессирован ,приговор ВМН - расстрел
Причина смерти: Репрессирован ,Приговор ВМН - расстрел