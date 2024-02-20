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Фуното/Фонотов/ Баркэт Василий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.05.1904

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
1938
Репрессирован ,приговор ВМН - расстрел
Причина смерти: Репрессирован ,Приговор ВМН - расстрел
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