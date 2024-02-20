Фуното/Фонотова/ Баркэт (Руденкова) Евдокия Пантелеймоновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Фунотова/фонотова/ Баркэт Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Дочь: Аянот Мария Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Лазарь Васильевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Дочь: Тышлек Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Александр Васильевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович