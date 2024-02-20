Фуното/Фонотова/ Баркэт (Руденкова) Евдокия Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ Баркэт (Руденкова) Евдокия Пантелеймоновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Фунотова/фонотова/ Баркэт Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
25.10.1876

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.12.1877

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
26.07.1879

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.12.1881

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.11.1883

Дочь: Аянот Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
29.09.1885

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.03.1890

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Лазарь Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.12.1891

Дочь: Тышлек Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
30.03.1894

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.05.1896

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
21.03.1898

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.05.1900

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Александр Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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