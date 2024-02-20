Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Золото) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Золото) Екатерина Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Пантелеймоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
11.02.1895

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: София Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.11.1897

Сын: Фунотова/фонотов/ Баркэт Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
08.03.1902

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
19.11.1903

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Иван Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.06.1907

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Петр Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.02.1909

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.02.1911

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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