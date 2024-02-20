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Фуното/Фонотов/ Баркэт Николай Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

11.02.1895

Дата смерти

04.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1895

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Екатерина Васильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
04.05.1895
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
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