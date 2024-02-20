Фуното/Фонотов/ Баркэт Иван Михайлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения19.08.1905
Дата смерти21.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1905
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
21.09.1913
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - туберкулез
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/