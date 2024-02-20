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Фуното/Фонотов/ Баркэт Дмитрий Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

26.07.1879

Дата смерти

18.09.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1879

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Пантелеймоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.09.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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