Фуното/Фонотов/ Баркэт Григорий Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения29.09.1885
Дата смерти17.04.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1885
Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
17.04.1891
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /