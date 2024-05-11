Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Год рождения вычислен из возраста невесты при заключении брака.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.03.1886 ст.
Брачный актъ на 200 гульденовъ. Свидѣтелями были: Томскій мѣщ. Яковъ Лейбовичъ и НовоАлександровск. мѣщ. Авраамъ-Беръ Шапира. | Енисейскій купеч. сынъ Исроэль Пинхусовъ Тонконоговъ съ дѣвицею купеч. д... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1886 ст.
Сын: Тонконогов Зев-Вольф Израилевич
Отец ребёнка: Тонконогов Израиль Пинхусович
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 10об-11
Рождение ребёнка
09.06.1888 ст.
Дочь: (Тонконогова) Шейндель Израилевна
Отец ребёнка: Тонконогов Израиль Пинхусович
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 43об... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1895 ст.
Дочь: Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна
Отец ребёнка: Тонконогов Израиль Пинхусович
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 9об
Смерть
Около 1946
Причина смерти: «Гангрена ноги» | Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стык... Показать все