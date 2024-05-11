Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна) 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)

Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)

avatar

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

1866

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Мать: Мильштейн (Левинская) Анна (Хая) Иосифовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Год рождения вычислен из возраста невесты при заключении брака.
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
04.03.1886 ст.

Муж: Тонконогов Израиль Пинхусович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Брачный актъ на 200 гульденовъ. Свидѣтелями были: Томскій мѣщ. Яковъ Лейбовичъ и НовоАлександровск. мѣщ. Авраамъ-Беръ Шапира. | Енисейскій купеч. сынъ Исроэль Пинхусовъ Тонконоговъ съ дѣвицею купеч. д... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1886 ст.

Сын: Тонконогов Зев-Вольф Израилевич

Отец ребёнка: Тонконогов Израиль Пинхусович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 10об-11
Рождение ребёнка
09.06.1888 ст.

Дочь: (Тонконогова) Шейндель Израилевна

Отец ребёнка: Тонконогов Израиль Пинхусович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 43об... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1895 ст.

Дочь: Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна

Отец ребёнка: Тонконогов Израиль Пинхусович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 9об
Смерть
Около 1946
Причина смерти: «Гангрена ноги» | Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стык... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.