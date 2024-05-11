Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна 26.07.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСевенард (Тонконогова) Евгения Израилевна

Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

26.07.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1895 ст.

Отец: Тонконогов Израиль Пинхусович

Мать: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 9об
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов.
Бракосочетание
15.10.1918

Муж: Севенард Александр Иванович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1919

Дочь: (Севенард) Ия Александровна

Отец ребёнка: Севенард Александр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.