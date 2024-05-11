Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1895 ст.
Отец: Тонконогов Израиль Пинхусович
Мать: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 9об
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов.
Бракосочетание
15.10.1918
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1919
Дочь: (Севенард) Ия Александровна
Отец ребёнка: Севенард Александр Иванович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно