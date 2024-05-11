Тонконогов Израиль Пинхусович 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тонконогов Израиль Пинхусович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
04.03.1886 ст.

Жена: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Брачный актъ на 200 гульденовъ. Свидѣтелями были: Томскій мѣщ. Яковъ Лейбовичъ и НовоАлександровск. мѣщ. Авраамъ-Беръ Шапира. | Енисейскій купеч. сынъ Исроэль Пинхусовъ Тонконоговъ съ дѣвицею купеч. д... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1886 ст.

Сын: Тонконогов Зев-Вольф Израилевич

Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 10об-11
Рождение ребёнка
09.06.1888 ст.

Дочь: (Тонконогова) Шейндель Израилевна

Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 43об... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1895 ст.

Дочь: Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна

Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 9об
Смерть
Неизвестно

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