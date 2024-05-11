Тонконогов Израиль Пинхусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.03.1886 ст.
Брачный актъ на 200 гульденовъ. Свидѣтелями были: Томскій мѣщ. Яковъ Лейбовичъ и НовоАлександровск. мѣщ. Авраамъ-Беръ Шапира. | Енисейскій купеч. сынъ Исроэль Пинхусовъ Тонконоговъ съ дѣвицею купеч. д... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1886 ст.
Сын: Тонконогов Зев-Вольф Израилевич
Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 10об-11
Рождение ребёнка
09.06.1888 ст.
Дочь: (Тонконогова) Шейндель Израилевна
Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 43об... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1895 ст.
Дочь: Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна
Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 9об
Смерть
Неизвестно