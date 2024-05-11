(Тонконогова) Шейндель Израилевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1888 ст.
Отец: Тонконогов Израиль Пинхусович
Мать: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 43об... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов.
Рождение ребёнка
29.04.1915 ст.
Сын: Тонконогов Валентин
Отец ребёнка: не указан
Томск, город Томск, Томская область
Незаконнорожденный. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не з... Показать все
Смерть
Неизвестно