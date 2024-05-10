Севенард Александр Иванович 12.12.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Севенард Александр Иванович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

12.12.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1896 ст.

Отец: Севенард Иван

Мать: Севенард (Сидоренко) Мария

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
15.10.1918

Жена: Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1919

Дочь: (Севенард) Ия Александровна

Мать ребёнка: Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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