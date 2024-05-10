Севенард Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.12.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1896 ст.
Отец: Севенард Иван
Бракосочетание
15.10.1918
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1919
Дочь: (Севенард) Ия Александровна
Мать ребёнка: Севенард (Тонконогова) Евгения Израилевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно