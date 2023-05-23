Кожейкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожейкин Николай

Место рождения

Барнаул, Россия

Дата рождения

01.01.1916

Дата смерти

30.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: Щелчков Степан

Мать: Аграфена

Барнаул, Россия
Рождение ребёнка
01.03.1946

Дочь: Филиппова Светлана

Мать ребёнка: Кожейкина Анастасия

Рождение ребёнка
12.08.1949

Сын: Кожейкин Владимир

Мать ребёнка: Кожейкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожейкина Анастасия

Смерть
30.01.1961
Похороны
Неизвестно
Алматы, Казахстан
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