Кожейкин Николай
Место рожденияБарнаул, Россия
Дата рождения01.01.1916
Дата смерти30.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Отец: Щелчков Степан
Мать: Аграфена
Барнаул, Россия
Рождение ребёнка
01.03.1946
Дочь: Филиппова Светлана
Мать ребёнка: Кожейкина Анастасия
Рождение ребёнка
12.08.1949
Сын: Кожейкин Владимир
Мать ребёнка: Кожейкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожейкина Анастасия
Смерть
30.01.1961
Похороны
Неизвестно
Алматы, Казахстан