Кожейкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1949
Дата смерти06.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949
Отец: Кожейкин Николай
Мать: Кожейкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожейкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожейкина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожейкина Валентина
Смерть
06.01.2016