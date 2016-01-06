Кожейкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожейкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1949

Дата смерти

06.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949

Отец: Кожейкин Николай

Мать: Кожейкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожейкина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожейкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожейкина Валентина

Смерть
06.01.2016
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