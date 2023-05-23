Кожейкина (Новак) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новак Василий
Мать: Новак Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожейкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожейкин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожейкин Владимир
Смерть
Неизвестно