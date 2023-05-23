Кожейкина (Новак) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожейкина (Новак) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новак Василий

Мать: Новак Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожейкин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожейкин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожейкин Владимир

Смерть
Неизвестно