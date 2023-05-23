Кожейкина (Ланцова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1923
Дата смерти01.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1923
Отец: Ланцов Иван
Мать: Мария
Рождение ребёнка
01.03.1946
Дочь: Филиппова Светлана
Отец ребёнка: Кожейкин Николай
Рождение ребёнка
12.08.1949
Сын: Кожейкин Владимир
Отец ребёнка: Кожейкин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожейкин Николай
Смерть
01.07.1971