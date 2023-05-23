Кожейкина (Ланцова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожейкина (Ланцова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1923

Дата смерти

01.07.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1946 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1923

Отец: Ланцов Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
01.03.1946

Дочь: Филиппова Светлана

Отец ребёнка: Кожейкин Николай

Рождение ребёнка
12.08.1949

Сын: Кожейкин Владимир

Отец ребёнка: Кожейкин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожейкин Николай

Смерть
01.07.1971
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