Филиппова (Кожейкина) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1946
Дата смерти22.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1946
Отец: Кожейкин Николай
Мать: Кожейкина Анастасия
Рождение ребёнка
23.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Геннадий
Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Геннадий
Смерть
22.09.2008
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ракитки, Москва