Филиппова (Кожейкина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Кожейкина) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1946

Дата смерти

22.09.2008

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1946

Отец: Кожейкин Николай

Мать: Кожейкина Анастасия

Рождение ребёнка
23.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Геннадий

Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Геннадий

Смерть
22.09.2008
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ракитки, Москва
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