Филиппов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1942
Дата смерти01.04.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1942
Отец: Филиппов Иван
Рождение ребёнка
23.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Светлана
Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Светлана
Смерть
01.04.2006
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ракитки, Москва