Филиппов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1942

Дата смерти

01.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1942

Отец: Филиппов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Светлана

Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Светлана

Смерть
01.04.2006
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ракитки, Москва
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