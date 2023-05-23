Щелчков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелчков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щелчков Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Кожейкин Николай

Мать ребёнка: Аграфена

Барнаул, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Валентина

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Виктор

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедарева Мария

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Константин

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Георгий

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Григорий

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Петр

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Зоя

Мать ребёнка: Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Смерть
06.01.1963
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