Щелчков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.01.1963
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щелчков Егор
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Кожейкин Николай
Мать ребёнка: Аграфена
Барнаул, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Валентина
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Виктор
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бедарева Мария
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Константин
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Георгий
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Григорий
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Петр
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Зоя
Мать ребёнка: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Смерть
06.01.1963