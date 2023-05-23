(Кожейкина) Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кожейкина) Аграфена

(Кожейкина) Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожейкин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Кожейкин Николай

Отец ребёнка: Щелчков Степан

Барнаул, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Валентина

Отец ребёнка: Щелчков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Виктор

Отец ребёнка: Щелчков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедарева Мария

Отец ребёнка: Щелчков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Константин

Отец ребёнка: Щелчков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Георгий

Отец ребёнка: Щелчков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Григорий

Отец ребёнка: Щелчков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Петр

Отец ребёнка: Щелчков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Зоя

Отец ребёнка: Щелчков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелчков Степан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close