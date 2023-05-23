(Кожейкина) Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожейкин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Кожейкин Николай
Отец ребёнка: Щелчков Степан
Барнаул, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Валентина
Отец ребёнка: Щелчков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Виктор
Отец ребёнка: Щелчков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бедарева Мария
Отец ребёнка: Щелчков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Константин
Отец ребёнка: Щелчков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Георгий
Отец ребёнка: Щелчков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Григорий
Отец ребёнка: Щелчков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Петр
Отец ребёнка: Щелчков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Зоя
Отец ребёнка: Щелчков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щелчков Степан
Смерть
Неизвестно