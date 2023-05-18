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Зуева Анна Павловна

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Зуев Василий Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Зуев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1897

Сын: Зуев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Зуев Николай Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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