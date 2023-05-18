Зуева Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Зуев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Зуев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Зуев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1897
Отец ребёнка: Зуев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1901
Отец ребёнка: Зуев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно