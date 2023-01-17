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Зуев Александр Иванович

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Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.08.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1897

Отец: Зуев Иван Васильевич

Мать: Зуева Анна Павловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.02.1925

Жена: Зуева Евстолия Александровна

Венчаны: гражданин деревни Перевоза Александр Иванов Зуев, 27 лет и гражданка Архангельской волости деревни Новаго Евстолия Александрова Новожилова, 25 лет, оба первым браком.
Смерть
Неизвестно
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