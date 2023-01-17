Зуев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения18.08.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1897
Отец: Зуев Иван Васильевич
Мать: Зуева Анна Павловна
Бракосочетание
08.02.1925
Венчаны: гражданин деревни Перевоза Александр Иванов Зуев, 27 лет и гражданка Архангельской волости деревни Новаго Евстолия Александрова Новожилова, 25 лет, оба первым браком.
Смерть
Неизвестно